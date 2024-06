El discurso de un colombiano acerca de los que critican a los españoles genera una ola de comentarios

El creador de contenido @eleandrevlog ha hablado en su propio pódcast acerca de los extranjeros que suben vídeos a TikTok criticando a los españoles, siendo bastante contundente en su respuesta y argumentando cada una de sus palabras.

"Esa gente no sabe el daño que están produciendo, nos cogen fastidio al resto", ha expresado al principio del vídeo, que cuenta con más de 4.000 'me gusta', refiriéndose a que se crea una percepción generalizada y errónea sobre los inmigrantes.

Para ser más concreto, ha puesto el ejemplo de cuando te quedas a vivir en una casa: "Si tú vas a esa casa y empiezas a criticarla... Es que es una cosa que no me cabe en la cabeza, tampoco puedo ir a otro país y obligar a la gente a que hablen como yo lo hago".

"Todo esto lo camuflan con el humor, pero no es humor, la gente no es consciente del nivel de viralidad que alcanza la estupidez que dice, meter a todos en un mismo costal no es justo: genera odio", ha razonado el usuario.

Este tipo de actuaciones, según su punto de vista, "perjudica al resto de inmigrantes al meternos a todos en el mismo saco". "Yo no puedo decir que todos los españoles son mala gente, no es justo, si eres español, buena gente, que ha ayudado a personas, ¿cómo te sentirías?", ha rematado.