El 'efecto muelle' de un producto de Mercadona: echó para atrás al inicio y ahora todos hablan de él

Mercadona lleva días generando multitud de comentarios, como gran parte del resto de supermercados españoles, porque ya ha puesto a la venta algunos dulces navideños, como los turrones, con tres meses de antelación.

Muchos clientes han considerado que esa anticipación era exagerada, por lo que en un primer momento ver esos artículos les ha provocado cierto desasosiego e incluso les ha echado para atrás.

Pero ahora, pasado ese 'flash' inicial, algunos han acabado acercándose y llevándose ya a a casa algunos de esos dulces. Y hay uno en concreto que ha montado un enorme revuelo en redes sociales como TikTok, Instagram y X, el antiguo Twitter.

Se trata del turrón de banoffee Hacendado, que está atrayendo a una multitud de personas hasta los supermercados para probarlo, tras ver el alboroto en internet.

En el empaquetado se puede leer que se trata de un turrón de chocolate con leche relleno de de crema de caramelo, galleta y plátano y que fabrica para Hacendado la marca Antiu Xixona.

Una de las primeras en probarlo, y cuya publicación al respecto es de las más difundidas, ha sido la usuaria @chantalsanchezu, que empieza diciendo que no puede creerse que ya haya turrón en estas fechas.

Una vez esa matización, dice que "huele increíble" y lo prueba: "Increíble, igual es el mejor turrón que he probado en la vida. Siendo sincera, para mí esto no es turrón, sino una tableta de chocolate que está increíble. Porque, para mí, turrón es el típico de almendras, el duro, el blando, más los típicos".

"Yo esto no me lo compraría tanto pensando en turrón, pero siendo totalmente honesta, está increíble, es lo más rico que he probado y le doy un pedazo de 10. Ni me planteo poner un 9. Para mí esto es un pedazo de 10", remata antes de señalar que le costó dos euros.