El espíritu de Mariah Carey inunda Las Palmas de Gran Canaria y desquicia a todos los vecinos

El usuario de TikTok @yo.valentin ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha contado lo que ha pasado con uno de los adornos de Navidad de su zona, en Las Palmas de Gran Canaria, dejando a los vecinos completamente desquiciados.

"Esta pinche bola de Navidad lleva tres horas tocando la misma canción de Mariah Carey. Tres horas sin parar cada 10 minutos. No sé qué está pasando, porque ya es de madrugada, es casi la 1 de la mañana", ha relatado el usuario, desconcertado.

"Hay tres coches de policía ahí investigando cómo parar la música y todos los vecinos están molestos porque esta canción está tocando sin parar", ha proseguido comentando el tiktoker.

En concreto, en el vídeo, que ya ha alcanzado las 212.000 visualizaciones y los 11.100 me gustas, se puede ver una bola de navidad gigante con luces en movimiento y un fuerte sonido de un fragmento de la canción All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

"Resulta que al final apagaron la bola casi a las 4 de la mañana, y empezó a las 10, casi seis horas de Mariah Carey", ha continuado contando el usuario en otro vídeo, explicando el final de la situación.

"Me imagino la cara de los vecinos cada vez que vuelven a escuchar; 'It's tiiiiiime'"; "El espíritu navideño de la Mariah Carey no lo va a parar unos policías", han comentado algunos de los usuarios en tono divertido.