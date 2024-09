El examinador de Tráfico le pregunta cómo se llama y lo que hace ella es ya historia de España

El examen práctico para obtener el carné de conducir es uno de esos momentos que se recuerdan toda la vida porque la emoción y los nervios provocan que ese instante se quede marcado para siempre.

Hay veces que, además, ocurre alguna anécdota que se puede contar a los nietos. Y ya es más difícil, pero en ocasiones lo que pasa en esa prueba se va directo a la historia de internet.

Una oyente de Las Mañanas de Kiss lo ha conseguido al contar en la radio lo que le ocurrió a ella en el examen de conducir por culpa de los nervios. Y el relato está corriendo como la pólvora en TikTok.

"Me iba a examinar y me monté en el coche. Me preparé, me puse el cinturón, coloqué el retrovisor. Bueno, pues lo que te decía el profesor que tenías que hacer", empieza recordando la mujer.

"Y, de repente, el examinador me dice: Señorita, ¿se llama?. Y entonces yo, de los nervios que tenía, me desabrocho el cinturón, me bajo del coche, cierro la puerta y le doy así en la ventanilla para que me deje entra", cuenta.

"Fue lo más sonado de la autoescuela en años", subraya antes de explicar por qué hizo eso: "Yo me pensé que me decía que se tenía que llamar primero. Imaginaos los nervios que tendría para hacer eso. Pero bueno, aprobé".