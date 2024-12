El futbolista Luis Milla destapa si se habla de política en el fútbol y termina con una frase que lo dice todo

El futbolista de Majadahonda, Luis Milla, milita actualmente en el Getafe, equipo de Primera División en España que se enfrentará este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ha dejado una pequeña, pero clara, reflexión sobre si la política se trata dentro de los vestuarios de los equipos.

Muchos futbolistas y deportistas en general sienten cierto miedo a la hora de hablar de política por las consecuencias personales y laborales que puedan tener. Sin embargo, Milla no ha tenido problema en decir lo que piensa, aunque no ha querido posicionarse en ningún bando.

"Se ha generado una cosa en este país que es que no se puede hablar de nada, todo lleva a una crítica. Hablas y te dicen que tal futbolista no se entera de nada", ha opinado en el periódico El Mundo, poniendo también de ejemplo a los actores y actrices.

Ha contado que, según su opinión, "hay un clima muy feo en el país, los políticos nos han llevado a un punto de crispación que no lleva a ningún lado". Ha añadido que, en lugar de que todos se acerquen entre ellos, "nos estamos alejando cada vez más", porque todo "se lleva al extremo".

No ha dudado en lamentarlo: "Es una pena, porque tenemos un país maravilloso, pero tenemos un ambiente que no me gusta nada". Sobre si en los vestuarios de los equipos de fútbol se debate y discute de política, ha revelado al citado medio que sí, pero como el que lo hace con sus "padres y amigos". "Tengo amigos de una forma, amigos de otra", ha añadido.

Además, no se ha posicionado en ningún bando: "Ni un lado ni para otro, tengo la capacidad de saber y decir si uno se equivoca en un momento, que otro se equivoca en otro... La sensación es que hay que defender a capa y espada a alguien por tus ideas y no es así".

Según el futbolista, no es la mejor forma de mejorar las cosas. "Claro que se habla de lo que pasa en el país, no estamos al margen de las cosas como muchas veces piensa la gente. Hay gente que puede estar al margen, y es lícita, pero no todos", ha concluido Milla.