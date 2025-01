El genial mensaje de Luis Zahera a los que están hartos de que este anuncio suyo les salte en YouTube

"Hola, soy Luis Zahera en mi tierra, Galicia, está en peligro". Si sueles utilizar YouTube, estas palabras las habrás escuchado cientos de veces: son parte de una campaña que el actor gallego ha hecho junto a Greenpeace para frenar la construcción de una enorme fábrica de celulosa en Galicia.

La campaña es tan potente que salta y salta sin parar en YouTube, hasta el punto de que muchos usuarios hacen ya bromas al respecto. A Luis Zahera se lo han hecho saber en A las bravas, el programa de Raúl Pérez en la Cadena Ser.

"Yo creo que habéis hecho una apuesta entre un personaje famoso y tú, Antonio Lobato y tú, para ver quién es la persona que más sale en los anuncios de YouTube. Porque yo abro YouTube y me aparece siempre esto", dice Pérez antes de dar paso al famoso anuncio.

"Además la causa está muy bien, que están destruyendo un espacio natural, pero esto es una apuesta con Antonio Lobato y 'quieres saber cuánto vale tu coche", le insiste el cómico.

La reacción de Zahera es tremenda: "Claro, es que no tengo ni idea porque soy analfabeto digital". "¿Tú sabes cuánto se pone esto? Todo el rato sale este vídeo", le repite Pérez. "Claro, yo no tengo ni idea. Yo como decía mi madre. Mi madre me decía: 'Tú estás en el mundo por estar'. Y es verdad. Es que eso no es lo mío. Entonces sí, la gente me lo dice, pero ojalá que gane Lobato, tío", responde Zahera.

En el anuncio de Greenpeace, el actor avisa de que "la multinacional Altri está tratando de poner en marcha una enorme fábrica de celulosa río arriba, en Palas de Rei": "Un proyecto brutal que quieren levantar en el corazón de Galicia, en el entorno de una zona especial de conservación de la Red Natura 2000 junto al camino de Santiago".