El Gran Wyoming triunfa con su respuesta de 30 segundos a lo que ha dicho Ayuso

El Gran Wyoming ha dado una sonada respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la defensa que ésta hizo en Espejo Público de su pareja, Alberto González Amador.

"Ayuso ha dado la nueva versión para explicar los problemas que su pareja tiene con Hacienda", ha contextualizado Sandra Sabatés antes de dar paso a las declaraciones de la dirigente 'popular' en el programa de Susanna Griso.

"Esto es que una persona que tiene una multa de Hacienda la quiere pagar, no le dejan, él aún así lo paga y aún así deciden que esto tiene que ir... lo filtran a la Fiscalía, lo trocean convenientemente por el resto de las instituciones y por medios de comunicación afines al régimen que funcionan tal cual, troceando datos para dañar a un particular", ha asegurado Ayuso.

Tras ello, Wyoming ha sido demoledor: "Mi pareja es inocente, la culpa es del Estado, que le tiene manía por ser tan emprendedor y tan guapo".

"Parece que Ayuso tiene un poco de lío con este tema, pero no pasa nada, siempre puede preguntarle directamente a González Amador, que fue quien confesó los dos delitos porque él mismo admitió que eran dos delitos, penados con cárcel, y no una simple multa por un retraso en pagar a Hacienda. Y si no le dejaron es porque había una investigación en curso", ha aseverado el humorista.