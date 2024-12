El incómodo momento de la reina Letizia en el funeral de la DANA: para muchos "una falta de respeto"

Los reyes de España asistieron al funeral por las víctimas de la DANA de la Comunidad Valenciana el pasado lunes por la tarde. Además de los gestos de cariño y respeto hacia los reyes se han viralizado unas imágenes donde Letizia vive un incómodo momento con una persona que no deja de ponerle la mano en la cadera.

Varios medios han compartido la escena donde se puede ver a la reina consolando a un grupo de personas. Ahí, un hombre pone su mano repetidas sobre Letizia, que intenta zafarse en varias ocasiones sin éxito.

En TikTok se ha viralizado el momento y los comentarios no han tardado en llegar. Para muchos es "una falta de respeto" hacia la reina Letizia. "No hay que comentar el gesto de ella, hay que comentar el gesto de él, esa mano sobra a no ser que sea alguien de tu familia o alguien de confianza, cosa que no es el caso", dice una persona en el vídeo que ha compartido El Español.

"Yo lo vi y me pareció una falta de respeto", comenta otra. Y otra añade: "Pues no es correcto tocar a una persona que no conoces con esa confianza...el mal gesto es de esa persona, no de ella".