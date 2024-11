El jersey de Primark que provoca la locura colectiva: "El regalo perfecto para mi cuñado"

La Navidad está cada vez más cerca y hace tiempo que hay señales por todos lados: luces por las calles (aunque apagadas, de momento), turrón y polvorones en los supermercados... y jerséis navideños en las tiendas de ropa.

En este último apartado hay uno que está haciendo las delicias de muchos en las redes sociales. De hecho, están diciendo que es el regalo perfecto para cuñados, familiares y hasta para sí mismos.

Lo ha subido a X el usuario @BocataJamonEHM junto al mensaje: "No lo he comprado porque no llevo jerséis pero coño 😅". Y en apenas dos días se ha convertido en un fenómeno viral, con más de 4.000 'me gusta' y cientos de reacciones.

En la prenda en cuestión, que se vende en Primark, se ve a Ned Flanders, el popular personaje de Los Simpson, esquiando, en una escena que es muy famosa de la serie.

"Es el regalo perfecto para mi cuñado", dice una persona. "Lo he tenido hoy en la mano para pasar por caja... Lo juro !!! Ese y el de Gremlins...", asegura otra. "Es maravilloso 😂", resume otra más.