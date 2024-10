El juez Bosch sorprende al contar qué es lo que más le indigna de la relación del rey Juan Carlos y Bárbara Rey

El popular juez Joaquín Bosch fue uno de los tertulianos del programa de TVE 59 segundos, que presenta la periodista Gemma Nierga y que recupera el formato del histórico programa del ente público.

Durante el programa hablaron del rey emérito Juan Carlos I y de los famosos audios que han salido en las últimas semanas que se intercambiaba con Bárbara Rey. Bosch opinó sobre estos hechos en tan solo y, como manda el programa, 59 segundos. Su valoración fue cuanto menos inesperada.

"A mí lo que más me indigna como ciudadano es que Barbara Rey pueda saber qué pasó el 23F y que la ciudadanía española no lo pueda saber, me parece bastante indignante", comenzó diciendo el juez, que es un habitual de los programas de televisión y de las tertulias políticas.

Además, subrayó que si no se sabe en la actualidad lo que ocurrió es por proteger al rey emérito: "Me parece claro que después de 40 años la única razón que pueda explicar es la de proteger de alguna forma la imagen del rey emérito y que no se acabe por desprestigiar la monarquía parlamentaria en su conjunto".

"Tengo bastante claro que el general Armada, ideólogo del 23F, era el militar de más confianza del rey en todas las fuerzas armadas. Los propios alumnos demuestran que entre ellos taparon algunas cosas y creo que la ciudadanía ha llegado el momento de que las conozcan y solo habría que desclasificarlo", remató.