El lapsus de la presentadora de El Tiempo de TVE que TODA España ha entendido, comprendido y aplaudido

Curioso lapsus el que ha vivido este lunes por la noche la presentadora de El Tiempo de TVE al confundir el nombre de la borrasca Leslie con el de Leire: "Bueno, atención para las próximas horas tenemos una borrasca, Leire. Leslie, perdón, que fue un antiguo huracán".

Un lapsus que ha entendido toda España porque justamente este lunes el grupo La Oreja de Van Gogh ha anunciado que Leire Martínez deja de ser la vocalista del grupo después de 17 años.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", han afirmado en un comunicado que han publicado en redes sociales.

Los miembros del grupo aseguran que "termina una etapa fascinante" que todos llevarán "en el corazón" y que les "ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada".

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Leire Martínez, sustituta de Amaya Montero. De hecho se ha recuperado un vídeo del pasado 7 de octubre cuando el grupo terminaba su gira en Zaragoza y la cantante rompió a llorar al interpretar el tema Rosas.

Martínez también fue noticia hace unas semanas por su respuesta al ser preguntada, de nuevo, por Amaia Montero: "Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso",

Y apostilló: "No me gustan las faltas de respeto. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí". De hecho, este mismo lunes ha corrido como la pólvora la noticia de Javier Hoyos en Ni que fuéramos (el antiguo Sálvame) que Amaia Montero habría cerrado un acuerdo con La Oreja de Van Gogh para celebrar un concierto en 2025.