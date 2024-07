El Maestro Joao resume a Miguel Bosé en cuatro palabras y provoca cientos de reacciones

El televisivo Maestro Joao ha definido a Miguel Bosé en cuatro palabras que están trayendo cola tras la última polémica que está protagonizando estos días el artista.

"Miguel Bose participa en un evento seudo científico en el que curan enfermedades con lejía como autismo, sida, etc..", ha empezado contextualizando el Maestro Joao antes de rematar: "Ahora su negacionismo ante las vacunas del covid tiene mas explicación: está como una chota".

Mientras tanto, y según informa Europa Press, la Conselleria de Salud del Govern balear ha levantado acta contra los organizadores de la jornada 'Libertad de expresión, libertad terapéutica', celebrada este vieres, 26 de julio, en Palma (Mallorca), y en la que han participado Miguel Bosé y Josep Pàmies.

En un comunicado, Salud ha informado que el Servicio de Inspección de la Conselleria ha levantado acta contra los organizadores del acto de pseudoterapias después de constatar que han incumplido la normativa vigente "en relación a la promoción de prácticas no autorizadas o de eficacia y Seguridad no comprobadas".

En ese acto, y entre otras cosas, Bosé dijo: "Soy orgullosamente negacionista. No me he vacunado ni he vacunado a mis hijos". "Estad tranquilos y muy firmes. Estoy convencido de que todo el daño causado por la vacuna contra la COVID, que tantos problemas, taras, secuelas y muerte ha provocado, ha hecho que la gente despierte e investigue", aseguró.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Salud, que se ha trasladado hasta el acto celebrado este viernes por la tarde en Palma ha comprobado como "se ha difundido información falsa sobre la salud, promoviendo tratamientos sin evidencia científica que incluso pueden producir efectos perjudiciales para la salud".

Una vez levantada el acta, los técnicos de la Conselleria de Salud iniciarán la instrucción correspondiente para determinar si corresponde la imposición o no de una sanción administrativa. Sin embargo, si durante la instrucción se determina que hay indicios de una presunta comisión de un delito contra la salud pública se dará traslado al Ministerio Fiscal.