El magistrado Perfecto Andrés deja una frase abrumadora sobre el juez Hurtado

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, ha concedido una entrevista en El Intermedio, programa de La Sexta, en el que ha hablado abiertamente, pero con pequeñas pinceladas, del caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la actuación que ha llevado a cabo el juez instructor Ángel Hurtado.

Andre Ropero, encargada de la entrevista, le ha preguntado sobre por qué cree que el juez Hurtado está actuando así. "No lo sé, tendría que decirlo él, sinceramente, no lo sé", ha explicado en primera instancia en el citado programa.

"Supongo que está convencido, no tengo ninguna duda, profesionalmente creerá que está haciendo lo que tiene que hacer", ha analizado posteriormente. Ha dado su perspectiva de lo que encarna el propio juez Hurtado: "Creo que encarna un modelo de juez que no me convence y que no creo que sea, en definitiva, el propio del proceso acusatorio, que es un proceso de partes, en el que además el investigador debe orar con cierta deferencia hacia la defensa, que es la parte débil de la relación procesal para que pueda aportar sus elementos".

"De esa contradicción sale la luz, si eliminamos todos los elementos que puede aportar la defensa, estamos degradando el instrumento del proceso como instrumento de obtención de conocimiento, por lo que no es que pierda la defensa, sino que pierde el proceso", ha rematado.

Después, sobre si el fiscal García Ortiz podría acabar sentado en el banquillo, ha opinado que es algo que podría ser "perfectamente posible, tal y como están las cosas". También ha estado de acuerdo de que un cargo público abandone su puesto de empleo en caso de ser imputado: "Pero cuando la imputación tiene los problemas que tiene esta, es tan poco consistente... A mí se me plantea un problema porque ceder ante una iniciativa de esta naturaleza...".