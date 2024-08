El medallista Pau Echaniz cuenta el momento 'tierra, trágame' que vivió al conocer a la reina

El piragüista Pau Echaniz, medalla de bronce en slalom K1 de los Juegos Olímpicos, ha contado el embarazoso momento que vivió cuando, tras su victoria, tuvo que conocer a la reina Letizia.

En una entrevista en el podcast La Previa Con Skain, el deportista ha empezado explicando que "cuando haces medalla en los Juegos no es como todo el mundo piensa, que piensa que te piras de farra".

"Te cogen en un coche y te llevan a la Casa de España. El Comité alquila un piso, un edificio o lo que sea, para tener ahí a la prensa, sets de televisiones, comedores para cenar, una pantalla grande... y ahí va la gente a hacer contactos, sobre todo empresarios, a estar con la gente más importante", ha contextualizado.

"Te llevan allí, tienes que pasar por todas las entrevistas... Yo ni me duché: medalla, doping y te piras. Allí me encontré con la reina de España, te saludan. La verdad que muy bien, la tía muy cercana. Me sorprendió porque me costó mirarla a los ojos porque me miraba ahí, tenía un aura. Me quedaba mirándola a los ojos un segundo y miraba para otro lado", ha admitido.

Y luego ha relatado cómo fue la conversación: "Yo estudio moda y ella ya sabía algo y me preguntó: 'Y aparte de piragüismo, ¿qué haces?'. Digo pues estudio moda, tal, no sé qué. Y dice: '¿Ah si? ¿Qué tipo de moda te gusta?".

"Estaba mi padre al lado, que siempre me enseña lo que es la humildad, y salta y dice: 'Bueno, bueno, mi hijo siempre está mirando, le gustan mucho los Narutos y cosas de esas y los dibujos estos japoneses raritos, entonces le gustan las cosas así un poco raras", ha relatado.

"La reina se quedó flipando. Menos mal que lo salvó y dijo: ¿Te gusta Miyake? Que es un diseñador japonés. Digo sí, sí, Miyake. Le gusta mucho la moda y es bastante entendida. De hecho me dijo: pues ya me harás un vestido", ha contado Echaniz.