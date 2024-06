El mensaje que un alumno le ha dejado escrito a su profesor en un examen alegra el final de curso

El periodista Salvador Campello, profesor de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández, ha compartido el emocionante mensaje que un alumno le dejó escrito en un examen.

"Corrigiendo los últimos exámenes de este curso de la UMH, me encuentro mensajes que reconfortan el esfuerzo", ha celebrado el docente junto a una fotografía del mensaje en cuestión.

"Ahora que hemos acabado, muchas gracias por transmitir la pasión que tienes por la radio en tus clases", se puede leer.

Y el alumno añade: "Se agradece tener profesores así, espero que sigas siendo tan buen profesor como locutor eres. Muchas gracias por ese último discurso de corazón".

Hace unos días, otro mensaje de una alumna a una profesora emocionó a miles de personas en las redes sociales.

Lo compartió Olga Elwes, profesora de la Facultad de Educación de Toledo, y decía: "Solo expresarte lo que siento en estos momentos y es que no veo la forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí desde el día que empezamos hasta el último día".

"Eres lo más importante y lo mejor que me llevo de toda la carrera, eres increíble, Olga. Te estaré eternamente agradecida por ello, eres mi inspiración y te admiro. Eres mi punto de referencia y quiero llegar algún día a ser como tú y no me cansaré de darte las gracias por ello", proseguía.

La alumna acababa subrayando que no le gustaría "bajo ningún concepto" perder el contacto con su profesora. "De verdad, muchísimas gracias", reiteraba.