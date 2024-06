Una profesora enseña el email que le ha enviado una alumna: es para leerlo y disfutar

Olga Elwes, profesora de la Facultad de Educación de Toledo, ha compartido el emocionante email que le ha enviado una de sus alumnas en unas fechas muy especiales, ya que son los últimos días de curso.

Como subraya la docente en sus redes sociales, los profesores universitarios no suelen recibir regalos a final de curso. "Ni falta que hace...", destaca.

"A veces, por estas fechas de intensísimo trabajo, recibimos mensajes como éste. Y todo cobra sentido 🥰 ¡Misión cumplida, conciencia cristalina y saludines cordiales a mis 'haters'!", añade junto al mensaje de su alumna.

En el mensaje, la estudiante explica que entregó el TFG (Trabajo Fin de Grado) la noche anterior, pero explica que no quiso escribirle en ese momento porque no eran horas.

"Solo expresarte lo que siento en estos momentos y es que no veo la forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí desde el día que empezamos hasta el último día", destaca la alumna.

"Eres lo más importante y lo mejor que me llevo de toda la carrera, eres increíble, Olga. Te estaré eternamente agradecida por ello, eres mi inspiración y te admiro. Eres mi punto de referencia y quiero llegar algún día a ser como tú y no me cansaré de darte las gracias por ello", prosigue la joven.

La alumna acaba subrayando que no le gustaría "bajo ningún concepto" perder el contacto con su profesora. "De verdad, muchísimas gracias", reitera.