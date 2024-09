El minuto de Raúl Cimas en 'La Revuelta' que aún resuena cinco días después: a buen entendedor...

Raúl Cimas pasó se pasó el jueves por La Revuelta, el nuevo programa de David Broncano en TVE, y dejó una de esas reflexiones que sigue a día de hoy dando que hablar en redes sociales como X (antes Twitter).

Como novedad, además de las cuestiones del sexo en el último mes y el dinero en el banco, Broncano hace a sus invitados una nueva pregunta: ¿eres más racista o más machista?

A esta pregunta, el cómico Raúl Cimas dejó una de las mejores respuestas posibles: "Siempre hay que apostar por el espíritu de superación. Hasta el momento siempre he sido más machista que racista pero creo que me queda mucho por aprender en cuestiones del racismo".

Y ha proseguido llevándose el aplauso de todos en plató: "Si me pongo a trabajar, si me esfuerzo, igual si consigo ser la mitad de racista de lo machista que soy mucha gente me considerará un español cojonudo".