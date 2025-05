No la nombra pero Arturo Pérez-Reverte recupera una frase de Silvia Intxaurrondo para darle un palo 

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha lanzado un artículo en el que ha sido muy crítico con las editoriales y les ha dedicado un reportaje en ABC titulado Las editoriales tienen muy poca vergüenza.

En el texto, el escritor de Cartagena ha cargado contra las editoriales que fichan a influencers, youtubers y presentadores de televisión para publicar libros que, en muchas ocasiones, no están escritos ni por ellos mismos.

"Cada año, cada mes, cada semana, una cantidad enorme de novelas aparece en librerías, plataformas digitales y redes sociales. Algunos de sus autores son mediocres o innecesarios, publicados por sus editores a ver si suena la flauta", señala Reverte en su columna.

Todo comienza porque un amigo suyo le cuenta que una editorial le ha ofrecido escribir un libro sin tener él ni idea de nada pero que por 3.000 euros igual se lo piensa.

"No hay presentador de televisión, youtuber, influencer o famoso que, por iniciativa propia o inducida, en sus ratos libres que por lo visto son muchos, no pruebe suerte con la tecla. Entre los presentadores, curiosamente, son muchas más ellas que ellos: lo de periodista y novelista satura las solapas. Nada extraño, habida cuenta de que los editores no son gilipollas y saben que el setenta por ciento de quienes leen en España son mujeres, y que la mayor parte de esas mujeres ven la tele", dice el escritor.

Por último se centra, sin decir su nombre, en una presentadora en concreto, la periodista de RTVE Silvia Intxaurrondo.

"Es cierto que la vanidad, la mediocridad y la estupidez, que a menudo vienen juntas, están haciendo hoy a la maltratada palabra novela un daño irreparable –Creo en el poder de las historias para cambiar la mentalidad de la gente, afirmaba hace poco una presentadora de la tele sin el menor sentido del ridículo–. Pero también es cierto que las casas editoriales, con su ambiciosa desvergüenza, son las principales culpables de semejante acumulación de basura", afirma para acabar la columna Reverte.

Son muchos los que se han dado cuenta de que la frase "Creo en el poder de las historias para cambiar la mentalidad de la gente" es de Intxaurrondo y la pronunció en una entrevista a El País.

"Basilia derribará los prejuicios de los que lean la novela. ¿Cuál es el que más pesa hoy sobre las mujeres?", le preguntó la periodista Eva Baroja.

A lo que Intxaurrondo respondió: "El de la ambición es uno de los más potentes. Cuando un hombre quiere ascender es algo bueno y cuando una mujer quiere ascender es una trepa. Tenemos que pasar de ellos... Ahora estoy pensando ya en la segunda novela. Creo en el poder de las historias para cambiar la mente de la gente".