El nuevo rumbo de Ibai Llanos: el rey de Twitch entrega la corona, ¿para ser el Mr. Beast español?

Ibai Llanos entrega la corona. El streamer vasco, que este 2025 cumple 30 años, ha anunciado que va a reducir de forma considerable los directos en Twitch —donde tiene 17,2 millones de seguidores— para centrarse más en YouTube, donde cuenta con 12,4 millones.

Este cambio de paradigma va acompañado de uno de los retos más importantes de su vida: desde mediados de 2024 ha llevado a cabo un cambio físico, que ha documentado día a día, que le ha llevado a perder 60 kilos y a replantearse su forma de vida.

A finales de 2024 dijo que iba a dar en su canal de Twitch el mundial de la Kings League y que después no iba a volver hasta marzo para presentar la Velada del Año 5, que llega con la incertidumbre de saber si él mismo protagonizará uno de los combates.

Antes de hacer el anuncio oficial, Ibai ya avisó de que iba a dejar de retransmitir en su canal la Kings League y que le pasaba el testigo al streamer gallego Guanyar, que ya ha dado algún partido en sustitución de Ibai.

¿Qué hay detrás de este cambio de Ibai? ¿Por qué muchos creadores grandes están dejando de lado Twitch para volver a YouTube? ¿Quiere Ibai centrarse en los eventos grandes y ser una especie de Mr. Beast español?

El periodista Borja Terán y las creadoras de contenido Sandra Martínez (SaNkHs) y Verónica Sierra (Verownika) analizan para El HuffPost el nuevo rumbo de Ibai, el futuro de Twitch y la resurrección de YouTube.

Twitch se muere

Twitch —plataforma de Amazon— se erigió durante la pandemia como la gran plataforma de streaming con millones y millones de horas visualizadas en todo el mundo. En España, muchos vieron en la aplicación morada una forma de vida y por lo menos durante tres años así ha sido.

Con la vuelta a la normalidad los números de Twitch han caído en picado. En diciembre de 2024 la plataforma de Amazon marcó su peor dato de audiencia en cuatro años, según Movistar eSports. Los espectadores vieron un total de 1580 millones de horas de contenido, la cifra más baja desde julio de 2020.

Explica Borja Terán que hay plataformas que tienen un nicho muy potente pero complicado de hacer crecer ya que se quedan encerradas en su público potencial: "Lo que ha pasado con Twitch ha sido la ansiedad con la que vivimos de querer todo el rato vivir acontecimientos históricos y creer que estamos viviendo un cambio crucial del mundo. Eso hizo a muchos decir que Twitch iba a acabar con la tele".

Una paradoja, en palabras de Terán, ya que en muchas ocasiones Twitch ha copiado directamente a la tele: "Se hacían contenidos parecidos a la tele y muy conservadores. Qué hay más conservador que emitir las Campanadas, que no es nada revolucionario".

Verónica Sierra, conocida en redes como Verownika, explica que no ve futuro en Twitch. De hecho, ella misma dejó la plataforma en 2024 para centrarse en YouTube: "Es demasiado esclavo y no te da la libertad que te puede dar YouTube. El problema es que Twitch te exige demasiadas horas para tener un buen rendimiento y sobre todo, no te permite hacer otras cosas. Al final YouTube te permite viajar y poder hacer un contenido más dinámico".

Sandra Martínez, conocida en redes como SaNkHs, empezó a streamear como muchos otros con la llegada de la pandemia y el posterior confinamiento. El suyo es un caso particular porque es de las pocas creadoras que hace contenido de FIFA, ahora FC: "Eso me hizo crecer súper rápido. Lo que parecía muy difícil me resultó muy fácil.

Reconoce que la pandemia disparó el consumo de Twitch, algo que ha cambiado de forma drástica: "Desde hace un par de años los directos van a menos, está la gente cansada de directos, las plataformas han ido empeorando. Los directos van a menos".

Entre las quejas más repetidas está la de que cada vez hay más anuncios para los contenidos a los que no se está suscrito. Algo que encima no repercute en los bolsillos de los creadores, que han visto como la plataforma les ha dado un trofeo en los últimos meses pero poco más.

"No hay beneficios para los streamers, te regalan un trofeo de que te hayan visto no sé cuántas horas pero eso no es una motivación. De un trofeo no vives", reconoce Sandra Martínez al teléfono.

En Twitch, como en una aldea gala, queda un último reducto para los creadores: el prime de Amazon. La compañía permite a los usuarios que pagan prime suscribirse gratis a un creador de contenido que emita en Twitch. Desde hace tiempo corre el rumor de que esto se va a terminar, algo que supondría la muerte digital de cientos de streamers.

Remata Sandra Martínez: "El 90% son por prime, el día que eso no esté no se va a apoyar nada a los streamers. La gente apoyara a los grandes y los medianos pequeños acabarán dejándolo. Va a ser un problema bastante gordo".

El caso Ibai

Ibai Llanos es el creador de contenido más importante en habla hispana del mundo, por encima de otras estrellas patrias como Rubén Doblas (El Rubius), Guillermo Díaz (Willyrex) o Joaquín Domínguez (El Xokas).

Desde el primer momento se notó en Twitch que Ibai bebía mucho de la televisión y que como la mayoría de los nacidos en los 90 ha tenido la tele como referente a la hora de construir su contenido.

Señala Borja Terán que Ibai podría triunfar en cualquier plataforma, por eso entiende a la perfección que deje de lado Twitch para centrarse en crear contenido en YouTube y no estar sometido a la tiranía del directo: "Me recuerda a José María García, salvando las distancias. García creaba ese magnetismo que querías escuchar qué contaba e Ibai también lo consigue".

"Ibai marca el camino. Ese carisma se puede ir adaptando allá donde vaya. El éxito de una app y otra depende de muchos factores, no de cómo seas tú, también de cómo se mantiene YouTube. Ahora en Twitter la gente no quiere estar por el ruido", explica el periodista.

"Ibai me recuerda a José María García" Borja Terán

Comenta también Terán que cualquier plataforma se puede quedar obsoleta de la noche a la mañana: "Eso le puede pasar a Twitch, por eso Ibai está por encima de Twitch. Este año Ibai ya no ha retransmitido las campanadas y no las ha retransmitido inteligentemente porque hubiera pasado desapercibido ya que ahora es el momento de Broncano y Lalachus".

"Como es muy listo antes de que se hunda el barco se va él. Retirarse a tiempo es un síntoma de inteligencia, lo han hecho los grandes comunicadores. Rafaella Carra, cuando no funcionaba en Italia, dio una tregua y se vino a España con más fuerza. De hacer lo mismo todo el mundo se cansa", sentencia Terán.

Tanto Verónica Sierra como Sandra Martínez coinciden en el cansancio y la necesidad, concretamente la no necesidad, lo que ha hecho que Ibai tome esta decisión que a buen seguro va a dejar un importante agujero en la plataforma con la que el creador vasco tenía contrato hasta 2024.

"Quiere diferenciarse de los demás creando un contenido mucho más exclusivo y elaborado y original ofrecer cosas que sabes que otros no van a poder hacer. Un directo lo puede hacer todo el mundo pero un Juego del Calamar como el que hizo el otro dia, no", habla Martínez de un evento patrocinado conjuntamente con KFC y la serie coreana de Netflix.

Apostilla Verónica Sierra, experta en tecnología, que Ibai quiere ahora centrarse en vivir mejor y en no depender de la esclavitud de los directos: "Tiene ganas de poder viajar sobre todo y hacer contenido de entrevistas también con colegas o de experiencias".

Para Sandra Martínez, la vida de Ibai era "directo, directo, directo" y llega un momento "que tienes lo que tienes y dices para qué voy a seguir yo aquí con esto". "Se pueden dedicar a hacer vídeos curradísimos en YouTube. Veo que se están dedicando ahora a vivir. A viajar, a hacer cosas. Lo entiendo. Con YouTube les va a bastar y sobrar porque paga muy bien", apostilla la streamer.

Comenta que los vídeos que haga Ibai van a ser, casi seguro, más vistos que los de antes porque al no estar en directo muchos van a ir de cabeza a ese contenido para saber de él, algo que ve cada vez más común en los creadores más grandes, es decir, con más seguidores.

"Los que son grandes cada vez va a ir pasando más. Auron Play no hace tantos directos y se está dedicando a viajar y a sus cosas, lo veo normal. Ibai es el primero que se ha despegado y lo está haciendo bien. Ha empezado con su cambio físico, le ha ido funcionando ha tenido un montón de repercusión, todo lo que ha ido subiendo distinto a directos le ha ido súper", finaliza sobre el asunto Sandra Martínez.

El Mr. Beast español

Cuando anunció su retirada momentánea de Twitch salieron a la luz varias teorías acerca de dónde podría ir su contenido a partir de ahora. En 2024, Ibai y otros streamers redujeron su número de horas de directo en Twitch de forma drástica. Como recoge Movistar eSports, creadores como IlloJuan o Xokas retransmitieron un 47% y un 26% de horas que en 2023 respectivamente.

Ante esta caída de horas, muchos han visto en Ibai, salvando las distancias, a Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como Mr. Beast. Este norteamericano de 26 años era, hasta la llegada de Cristiano Ronaldo a YouTube, el creador de contenido más popular del mundo con 344 millones de seguidores.

Este creador de contenido es conocido por sus eventos gigantescos donde regala coches de alta gama, premios millonarios y todo tipo de objetos de lujo. Tal es su poder que en 2024 reunió a los streamers más famosos del mundo en un juego donde repartía un millón de dólares y donde participó, entre otros, Ibai, El Rubius y Nil Ojeda.

Pero puede y, sobre todo, ¿quiere Ibai seguir la estela en España de Mr. Beast? Su último evento con KFC y El Juego del Calamar así lo podría indicar. Algo que Verónica Sierra no tiene claro: "No creo que sea estilo Mr. Beast porque ese es un formato muy de Estados Unidos. No es el formato que más nos gusta a los hispanohablantes".

Sierra ve más cerca a Ibai del youtuber mexicano Luisito Comunica "que del rollo Mr, Beast: "Y creo que a Ibai se la suda el dinero, él quiere un cambio de vida. Lo ha hecho con el cambio físico y se ha dado cuenta que eran demasiadas horas detrás de una pantalla. No es por dinero, es más por su salud y vida, ahora puede permitirse cambiar su estilo".

Sierra tomó hace un año el mismo camino que Ibai, pero ella de forma drástica: "Yo lo dejé por lo mismo, y más cubriendo tecnología. No me permitía viajar a eventos y presentaciones y grabar, editar y cubrir todo a la vez. Son muchas horas de directo para poder ganar algo, en YouTube son vídeos que duran en el tiempo y siguen generando ingresos aunque pasen 5 años. En Twitch, no".

Borja Terán parte de la base de que Ibai podría hacer el mismo contenido que Mr. Beast porque la televisión en España también vive de adaptar formatos de Estados Unidos: "Lo que hizo Amaia con Broncano antes de Navidad lo hacen en la tele de Estados Unidos una vez al mes".

Prosigue el periodista especializado diciendo que en televisión que "llevamos toda la vida adaptando" y es normal que Ibai, "que está atento a estos formatos", pueda buscar inspiración en contenido como el de Mr. Beast. Eso sí, corre el riesgo de que al hacer ese tipo de contenido aquí quede todo algo deslucido: "Crear un juego del calamar gigante es un rentable negocio publicitario, pero es un acontecimiento, no te da estabilidad para fidelizar público. Si quieres fidelizar público en YouTube tienes que crear una cita".

"Pueden hacer lo que quieran y eso a la gente le encanta porque no lo puede consumir en otro lugar" Sandra Martínez

Es importante remarcar que Ibai Llanos no está sólo. Aunque muchas ideas salgan de su cabeza tiene un equipo detrás que es capaz de materializarlas. Señala Sandra Martínez que Ibai lleva muchos años mezclando los directos con eventos gigantes como La Velada del Año.

"Si se quiere parecer a Mr. Beast haciendo cosas exclusivas súper guays que llamen mucho la atención aunque haga menos va a crecer muchos más, porque son cosas que sólo gente como él puede hacer. Por mucho que yo me quiera poner mañana y decir que voy a hacer en Callao El Calamar no tengo los medios. A lo mejor ellos mañana hacen un concurso de tirar a 150 personas haciendo paracaidismo. Pueden hacer lo que quieran y eso a la gente le encanta porque no lo puede consumir en otro lugar", explica Sandra Martínez.

Queda claro que nadie sabe cuál será el rumbo de Ibai en los próximos años. Es el dueño de un equipo de eSports, tiene un equipo de la Kings League y una gran visión empresarial desde sus inicios.

Este tipo de contenidos, añade Martínez, streamer de FC y Fortnite, "atrae a muchas marcas y le pasará como a Mr. Beast que al final es el más grande": "Si, como tú dices en el reportaje, Ibai quiere ser el Mr. Beast español, lo será haciendo cosas que nadie puede hacer".