Una enfermera desvela cuánto cobra en el turno de noche y hay más de 1.000 comentarios: "Lo vas a flipar"

La usuaria de TikTok @enfermerarubia ha provocado más de mil comentarios de forma casi inmediata al desvelar de cuánto es el plus que gana por trabajar como enfermera en el turno de noche.

"Antes de enseñarte mi nómina, porque básicamente lo vas a flipar, quiero leerte cuáles son los inconvenientes graves que tiene para tu salud trabajar de noche y entonces ya tú que me digas si merece la pena o no", empieza matizando.

Dicho eso, enumera: "Trabajar de noche acortará tu vida un 20% y puede conllevar alteraciones del ritmo cicardiano. Es decir, del ciclo del sueño y de vigilia. Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y a veces de obesidad así como problemas digestivos. Además de todo esto, se ha asociado a un mayor riesgo de accidentes laborales, obviamente trabajando de noche... fatiga crónica, estrés y problemas de salud mental y envejecimiento prematuro".

"Bien, esta es mi nómina y como plus de trabajar de noche yo gané en 60 horas 298,68. Hay que quitarle las retenciones, que todavía no hemos llegado, y además dividirlo entre las noches y las horas que hemos hecho. Me sale a 49 euros sin retenciones. Si lo divides entre las 10 horas por noche da 5 euros por hora, sin retenciones que esto baja", subraya.

Entre todas las reacciones destaca la de una usuaria que señala: "Soy enfermera de uci en Alemania, por cada noche cobro netos unos 200€ (una noche extra son 300€) y en la nómina cada mes 150€ por los 'inconvenientes sociales y de salud' de los turnos rotativos".

Ante las preguntas de muchas personas, la propia @enfermerarubia ha aclarado: "Mis guardias son esas. Son 14h de noche. Mi plus es 5€. Mi sueldo 10€ la hora. Total: 15€ la hora".