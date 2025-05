Una española que vive en Estados Unidos cuenta alucinada su experiencia al ir a hacerse una resonancia

La española residente en Estados Unidos Aghata (@aghatasunsi) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido su experiencia al irse a hacerse una resonancia a un hospital estadounidense.

"Hoy os quiero contar mi experiencia el otro día yendo a hacerme una resonancia. Tengo que hacerme resonancias magnéticas con contraste una vez al año por una historia que tengo, un tumor", ha comenzado explicando la tiktoker.

"El año pasado la empresa donde trabaja mi marido cambió el seguro de salud, entonces esta ha sido la primera resonancia que he hecho con esta nueva empresa, con esta nueva aseguradora", ha continuado.

"Normalmente siempre pagaba 500 dólares de copago, ¿vale? De copago. Entonces pensaba que iba a ser pues lo mismo", ha relatado la española. Pero la sorpresa se la llevó al ver que esta vez no fue como pensaba.

"Voy a pagar, a hacer todos los papeles y cuando estoy firmando todo... porque aquí cuando vas, especialmente si es la primera vez que vas a una clínica o a un servicio así en concreto, tienes que primero firmar un montón de papeles, un montón de formularios y tienes que pagar primero antes de que te atiendan o te den el servicio", ha apuntado la Agatha.

"Total, que voy y cuando llega la parte de como que me ponía el copago que tenía, era un copago de mil dólares. Voy a la chica de recepción y le digo: oye, ¿esto está correcto? Porque normalmente solía pagar 500 dólares.

Sí que es verdad que era una aseguradora diferente, una empresa diferente, pero es que esto es el doble. Le dije, mira, es que no controlo muy bien todo el tema de seguros de salud aquí en Estados Unidos.

Soy española, sigo mucho tiempo aquí, pero la verdad es que hasta el día de hoy no entiendo perfectamente cómo funciona, porque me empezó a hablar del tema de deductibles y todo el rollo ese.

Entiendo el concepto, pero no soy experta. Se me puso a explicar cómo funciona y tal, no sé qué, y que esos mil dólares iban a ir a mi deductible. Y yo, ok, quiere decir entonces que este servicio, da igual la clínica que vaya, me va a costar lo mismo.

Y me dice: Sí, normalmente sí, pero si quieres, tómate tu tiempo para llamar a otra clínica por si lo quieres confirmar. Y dije, no, lo que voy a hacer es llamar a mi marido. ¿Qué me diga? O sea, no entiendo.

Ya al ver mi cara, la chica me dice, mira, si no quieres usar tu seguro de salud, deja que mire cuánto te costaría sin tener seguro. Y yo, hombre, pues me costará más caro, ¿no? Porque todo eso sea el objetivo del seguro.

Es que los servicios y los copagos sean más baratos que si no tuvieras seguro. Equivocada. Y me dice, pues mira, sin seguro, si no tuvieras seguro o no quieres utilizar tu seguro, o ponemos aquí que no tienes seguro de salud, te cuesta 600 dólares. ¿600 dólares? ¿De 600 a 1000?

Y dije, no entiendo, o sea, no entiendo el concepto de que algo te cueste casi el doble con seguro. ¿Para qué pagamos seguro entonces? No entiendo nada. Y me dice, bueno, es que el descuento que damos para pacientes que no tienen seguro es bastante alto.

Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo de tener seguro? Si luego, si no tienes seguro, te cobran menos. Es que no lo entiendo.

No le encuentro ningún sentido que paguemos tantísimo dinero mensualmente para tener seguro de salud, para poder tener acceso a ciertos tratamientos a ciertos servicios que en principio te tendría que costar menos con el copago porque estás pagando seguro, pero luego pagas menos del copago sin seguro. Cosas de Estados Unidos.