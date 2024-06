El paquete que recibe esta joven despierta la nostalgia de muchos: no es para menos

La creadora de contenido @anaaapaz no ha podido estar más ilusionada después del paquete que ha llegado a su casa. No es para menos, pues ha despertado la nostalgia de muchos usuarios que han comentado en el vídeo de TikTok.

"Me llegan a decir que con 25 años me iba a hacer ilusionar hacer Cuadernillos Rubio en verano y no me lo creo, ni mi yo de 10 años", ha expresado al principio de la publicación, que ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y 53.000 'me gusta'.

El paquete contenía los cuadernillos que muchos han completado cuando han sido pequeños. Sin embargo, los que le han llegado han sido una versión de "adultos". Los primeros que ha mostrado han tratado de cálculo y lógica, mientras que los segundos, de memoria y concentración.

"Tengo unas ganas de llevarlos a la playa y a la piscina... Mirad qué bonitos", ha confesado. Otro de los cuadernos ha tratado de uno para aprender "lettering", es decir, dibujar las letras de forma creativa.

Los cuadernos "actívate" le servirán para "activar la mente". Una gran variedad que le han llevado a recordar que es "la primera vez en 25 años de vida que me hace ilusión tener deberes en verano".