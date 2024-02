El repaso de Manuel Burque a Ayuso por sus palabras sobre Galicia y los eucaliptos 

El cómico Manuel Burque ha respondido muy en su estilo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta asegurase en un mitin en Vigo que le encanta "pasear entre montes de eucaliptos" en Galicia.

El problema de esa afirmación es que esos árboles son una especie que contribuye en gran medida a la desertificación del terreno por la gran cantidad de agua que requiere. Además, contribuye a la peligrosidad de los incendios -es pirófita, se refuerza tras haber ardido- que acostumbran a asolar estos bosques.

"A raíz de lo que dijo Ayuso de Galicia, que le encantaba, que podía pasear entre eucaliptos, yo quería hacer una crítica de la plantación de este árbol. Pero entonces pensé: ¿estoy seguro de que es negativo? Yo simplemente tenía esta idea porque alguien me lo dijo una vez. ¿Lo he comprobado? No. No hace falta porque es sabiduría popular", ha empezado diciendo Burque en Buenismo Bien, de la Cadena Ser.

En este sentido, ha subrayado que las creencias populares "la mayoría de las veces son mitos": "Por ejemplo: ¿sabes que la muralla china es la única construcción humana que se ve desde el espacio? No es verdad. Tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas. Deja de mentir, abuela. Tienes 12 años para tomarte el zumo sin que se le vayan la vitaminas, así que dile a tu yaya que deje de agobiarte".

Y más: "El agua de Madrid no es el mejor agua de España. Es el quinto mejor agua de España. Así que dejad de haceros los chulitos con el agua. Si te estás bañando y te cae un secador de pelo enchufado de mueres, esto es verdad. Eso sí, si es una tostadora enchufada no te pasa nada, es solo con los secadores. Mentira, también te mueres".

"Entonces aquí viene mi reflexión: yo entiendo que si yo viviese en 1984 yo no iba a ir a la biblioteca a comprobar cada vez que alguien me dice que la natación es el deporte más completo. Pero en 2024, que tenemos internet, ¿por qué seguimos aceptando todas estas cosas? Creo que hay dos explicaciones: creo que a nadie le gusta ser el aguafiestas de la cultura popular. Y dos: porque cada vez que tenemos nuestra opinión ya formada es muy difícil cambiarla" ha plantado Burque.

"Si es muy difícil hacerle entender a la gente que el frío no resfría, que son los virus, ¿cómo le vas a hacer cambiar de opinión a tu cuñado cuando piensa que si se va le ocupan la casa?", se ha preguntado.

Y luego ha llegado a la raíz de la cuestión: "¿Qué pasa con los eucaliptos? Efectivamente, sí. Son muy perjudiciales. Consumen más agua que el resto de la vegetación que hay al lado, haciendo que no crezca nada debajo, Son pirófitas, se benefician del fuego. Y a no ser que tengas un resfriado, seas un explotador de madera, un koala o Ayuso, los eucaliptos son caca de la vaca. Y ni siquiera, porque la caca de la vaca de abono es buenísima. Entonces son basura".