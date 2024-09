El repaso de Ramoncín a Ayuso que enmudece al plató de laSexta: 54 segundos demoledores

Ramoncín ha dejado uno de esos discursos enfocados en Isabel Díaz Ayuso que al momento de pronunciarlo ya empezó a viralizarse en redes sociales como X (anteriormente Twitter).

En la mesa de Más Vale Tarde han analizado las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre la financiación de Cataluña.

"Lo que creo es que uno se llega a cansar del dulce más dulce. Isabel Díaz Ayuso debería entender que no todo es para meterse con el Gobierno y que no todo lo que dice es importante", ha comenzado diciendo.

También ha señalado que no hace faltar estar todo el día "en la línea de fuego" porque es algo que no siempre beneficia: "Me molesta mucho cuando se habla de los españoles de segunda. Vivo en Madrid. Soy más de Madrid... yo nací en un taxi en la Puerta de Alcalá. A mí no me tiene que venir a contar nadie lo que es esta ciudad para mí".

Ha afirmado Ramoncín que en la capital de España "hay ciudadanos de primera y de segunda" ya que los crematorios o los vertederos no se instalan en el barrio de Chamberí, se instalan en los barrios del sur.

"Me parece muy mal que se hable del dinero que se roba al contribuyente y que todavía no se haya dado cuenta de que la persona con la que convive le levantó al contribuyente un montón de dinero porque no quiso pagar los impuestos", ha zanjado Ramoncín ante el silencio del resto de la mesa, algo poco habitual.