El vicepresidente 1º de la CEOE opina sobre Broncano y 'El Hormiguero' y le llueven los comentarios

Pocos quedan ya en España en opinar de lo que ha sido uno de los fichajes bomba de año: la llegada de David Broncano a TVE y el terremoto que ha provocado en la parrilla televisiva patria.

Desde este lunes, La Revuelta y El Hormiguero han mantenido una batalla por la audiencia que, de momento, se ha saldado con un empate: Motos ganó lunes y jueves y Broncano martes y miércoles.

Muchos son ya los que han opinado, a favor o en contra, de la llegada de Broncano a TVE. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el vicepresidente 1º de la CEOE, Miguel Garrido, cuya publicación en X (antes Twitter) tiene miles de reacciones.

"No me gusta El Hormiguero, pero me da igual porque no lo pago. No me gustaba La Resistencia, pero me daba igual porque no lo pagaba. No me gusta La Revuelta, pero no me da igual porque lo pago con mis impuestos", ha escrito Garrido.

Una opinión por la que ha recibido más de 1.000 respuestas y por la que tiene más de 5.000 'me gusta', con un alcance de casi 300.000 personas en la red social de Elon Musk.