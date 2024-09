José Manuel Soto no defrauda y deja así de claro qué piensa de la 'batalla' entre Broncano y Motos

El músico José Manuel Soto no ha defraudado a sus seguidores al opinar de forma cristalina sobre la batalla de audiencias que están librando David Broncano con La Revuelta, de TVE, y Pablo Motos y El Hormiguero de Antena 3.

El cantante se ha pronunciado al respecto después de que la periodista María Escario celebrase la victoria del programa de TVE el miércoles. "Aire fresco en la tele pública. La audiencia no engaña", subrayó Escario.

Hacía referencia a un mensaje de RTVE en el que se informaba de que La Revuelta había sido lo más visto del día en televisión en su tercera emisión: "El programa de David Broncano lideró con 2.548.000 espectadores de media y creció hasta el 19,9 % de cuota. Más de 5,8 millones de personas lo vieron en algún momento".

Al ver ese mensaje, Soto ha replicado: "¿Aire fresco un poco caro, no? ¿La tele pública está para eso? ¿Para competir con la privada a base de millones pagados por todos? Todo porque Motos ha osado criticar a Sánchez, es muy fuerte todo…".

Broncano ya respondió hace unos días a todos aquellos que dicen que ha sido Pedro Sánchez quien le ha puesto ahí. "Se ha dado por hecho que es que desde Moncloa han dicho que hay que hacer el programa, que eso nadie lo ha cuestionado. A mí me flipaba que eso se ha dado por hecho. Es una cosa que no es así", señaló.

"Llevo muchos años haciendo programas de televisión y esto no es que Pedro Sánchez ha cogido a un primo del pueblo para ponerlo en TVE. A mí TVE, como muchas otras cadenas, lleva años proponiéndome hacer cosas con ellos porque lo hago bien y llevo tiempo haciendo programas de televisión, se nos da bien. Esto ha sido un caso más como nos han propuesto otras cadenas", aseguró.

"Yo no sé si a Moncloa le parece bien o mal ni creo que sea importante. A Pedro Sáchez le puede parecer bien el programa o no, no lo sé, si le parece bien pues guay, como le puede parecer bien a Feijóo o a quien sea. A cuanta más gente le guste el programa mejor. Se me ha utilizado a muerte", se quejó.