Emilio Aragón cuenta ahora lo que le pasó en 1998 y la medida drástica que tuvo que tomar

Emilio Aragón ha vuelto por unos días a los medios de comunicación para presentar varios proyectos: el libro infantil Telmo Lobo y el musical Godspell.

Quizá los más jóvenes no lo sepan pero Emilio Aragón fue en 1998 una de las personas más famosas de España gracias a la serie Médico de familia, cuyos capítulos superaban el 40% de audiencia y los siete millones de espectadores, algo casi imposible ahora.

En el programa de Gemma Nierga en RTVE ha contado cómo vivió aquellos años de fama: "En el año 98, en pleno Médico de familia yo tuve que parar".

"No podía. No podía salir a la calle, no podía ir al parque con mis hijos. No podía hacer nada. Era una popularidad tremenda", ha añadido.

Ha comentado también que esto lo comentó con sus compañeros y socios "y pensaron que era una broma": "Concentramos todas mis tramas en tres meses, rodamos todo lo mío durante tres meses y me fui 9 meses a Boston. Pasé de 100 a cero. No vi una hora de televisión en todo el año".

Por último ha señalado que fue "un año muy necesario porque fue... salí del bosque".