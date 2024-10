Emilio Aragón habla en estos términos de la que es una de las claves del éxito de Broncano

El actor, payaso o músico Emilio Aragón ha hablado en una entrevista publicada este martes en el diario El País sobre David Broncano, el cómico y presentador de La Revuelta, el programa diario de RTVE.

Preguntado por cómo ha hecho el humorista jienense para conectar con la gente mayor de forma tan rápida, Aragón ha contestado que, para él, es la forma de actuar y reaccionar a cualquier situación con naturalidad.

"Una de sus grandes virtudes es que es de verdad. Él es así, muy directo. Y esto es importante en todo lo que hagas. En televisión, no se sabe qué va a funcionar y qué no. El público es soberano y eso es lo divertido de este trabajo. Para conectar es fundamental la química y la verdad", ha afirmado el payaso.

Aragón, que acaba de publicar su libro de aventuras infantil Telmo Lobo. El misterio del capitán (Alfaguara), también ha reconocido que a final de los noventa, tras la explosión de Médico de familia, se tuvo que mudar a Boston (Estados Unidos) porque estaba "anteponiendo el trabajo a otras cosas, como la familia u otras cuestiones artísticas".

"Llegué a esta conclusión porque sufrí ansiedad. Fue la mejor idea que he tenido. Me dejé la barba larga, no vi nada de televisión y me puse a estudiar Composición, Dirección de orquesta e Historia. Aquí no podía salir a la calle y me ayudó mucho que en Estados Unidos no me conociera nadie", ha sentenciado también Aragón.