En Reino Unido tienen claro lo que va a pasar pronto en España: usan una expresión fuerte

El diario británico The Telegraph ha recabado las opiniones de varios expertos de ese país sobre las consecuencias que pueden tener las medidas del Gobierno español para limitar la adquisición de viviendas en España por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, incluyendo una subida de la carga fiscal "hasta el 100% del valor del inmueble".

El rotativo saca una conclusión que resume en una expresión rotunda: cree que a España "pronto le saldrá el tiro por la culata". Además, subraya que "aunque las amenazas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sean exageradas, su tono hostil será suficiente para disuadir a algunos británicos que estaban pensando en comprar una propiedad en España".

El artículo asegura que "esto forma parte de una reacción más amplia contra el turismo en las principales ciudades y destinos vacacionales de España" y recuerda que "este verano, los manifestantes en Barcelona rociaron a los turistas con pistolas de agua para denunciar el daño que, según creen, están causando a su ciudad".

"Los expertos del sector creen que el gobierno español está tratando a los compradores extranjeros, incluidos los británicos, como 'chivos expiatorios', y que, como resultado, España será más pobre", asegura The Telegraph, que recoge la opinión de Mark Stücklin, fundador del sitio web Spanish Property Insight.

Ese especialista dice que el impuesto es una "pose de teatro político" para "atraer a los socios de coalición de extrema izquierda de Sánchez y no debe tomarse en serio": "Es convertir en chivos expiatorios a los extranjeros, que son el único grupo que no puede votar en España. Los compradores de propiedades extranjeros tienen un interés financiero, pero no político, por lo que son un blanco fácil para un acosador".

De hecho, Stücklin cree que seguir adelante con el impuesto del 100% o una prohibición total sería una "catástrofe" para los mercados inmobiliarios y las economías locales. Mientras, Mohammad Butt, de la agencia inmobiliaria Lucas Fox, dice que sus clientes estaban en un estado de "pánico".

Además, subraya que el gobierno español se está "pegando un tiro en el pie" al endurecer su posición respecto a los propietarios extranjeros.