Encuentran una máquina expendedora en Berlín que difícilmente ven posible en España

La creadora de contenido @mimiworkbestie, que acumula ya casi 100.000 seguidores y cuyos vídeos tratan de consejos para mejorar la carrera profesional, ha inmortalizado el momento en el que se encuentra con una máquina expendedora en Berlín que ha sorprendido.

"Son los 'secret packs', que son máquinas expendedoras que no han sido reclamados o han sido perdidos de Amazon, etc y no sabes lo que te vas a encontrar", ha afirmado al principio del vídeo,q ue ha cosechado hasta el momento 3.000 'me gusta' (y subiendo).

Máquinas expendedoras se han visto de todo tipo, pero este se lleva la palma hasta el momento. Por tan solo diez euros recibes cualquiera de los paquetes, del que no conoces su contenido o valor hasta pagarlo y abrirlo.

De todas las opciones, le tocó una caja envuelta en una bolsa verde. "Fue mi día de suerte, creo", ha expresado al ver que le tocaba un dron. "Estoy muy emocionada", pronunció después bastante sorprendida.

Ese obsequio ha provocado cierta discordia en los comentarios, muchos aludiendo que vale incluso menos de diez euros. La respuesta de Mimi, esclarecedora: "¿Y qué me dices de la experiencia?".