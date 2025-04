Indignación con lo que han colocado en pleno centro de Madrid

Europa Press via Getty Images

La cuenta de X Madrid Decadente, que tiene más de 26.000 seguidores y que acostumbra a compartir y denunciar cambios que ocurren en las calles de la capital, ha mostrado lo que ha pasado en los céntricos Jardines del Campo del Moro, junto al Palacio Real.

En los últimos años, sobre todo tras la pandemia, las calles, parques y plazas de muchos pueblos y ciudades han visto como los bares y restaurantes se han apropiado de su espacio, incluso a veces siendo un impedimento para los propios viandantes.

Desde esta cuenta han compartido la ubicación dentro del propio jardín en la que han colocado una terraza. Si antes había una en uno de los laterales del recinto, ahora están casi frente a la panorámica principal, delante de la fachada oeste del Palacio.

"Me acabo de enterar que Patrimonio Nacional ha decidido que era buena idea plantar una puta terraza aquí…reduciendo la tranquilidad del parque y por supuesto, privatizando y jodiendo una de las mejores postales de la ciudad", se puede leer en la publicación de Madrid Decadente.

Además, han completado el tuit con dos fotos, una de la vista principal del jardín con el Palacio Real en el fondo y otra con la terraza delante del jardín, que lleva abierta desde el pasado 5 de abril.

Tal y como se describe en la página web de Patrimonio Nacional, este nuevo espacio "cuenta con cocina ininterrumpida y una capacidad para 80 comensales" y que se trata de un proyecto diseñado conjuntamente por la hostelera Johanna Müller-Klingspor y Estribo, la marca de catering y eventos de Ucalsa.

Además, la carta, según se cuenta,"combina platos castizos y sabores tradicionales con toques de innovación, recetas internacionales y rotaciones continuas en función de los productos de temporada".

Este hehcho ha indignado a muchos usuarios, que han mostrado su enfado en las respuestas a este tuit. "A mí me han jodido mi rincón preferido de Madrid, aunque efectivamente no es la primera vez que se les ocurre esa brillante idea, aunque me suena que estaban en el lateral", ha escrito un tuitero.

Otro ha añadido que es "terrorismo artístico" y un tercero que le parece "vergonzoso y denunciable". "Siempre hay un amiguete con una idea estúpida al que echar una mano", ha ironizado un cuarto.

Además, también se han recordado que era un espacio donde se buscaba la tranquilidad: "Pero si era un parque en el que no se permitían ni bicicletas, todo paz, tranquilidad y silencio".