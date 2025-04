Enseña lo que hay en una bolsa 'sorpresa' de tres euros de Lidl y ahora todo el mundo quiere una

La usuaria de TikTok @rociioarroyom ha provocado cientos de reacciones al enseñar lo que tenía en su interior una de las "bolsas antidesperdicio" de Lidl, que se venden en los supermercados por tres euros.

"Too good to go en Lidl", dice la clienta, que se muestra yendo al local y llegando a casa y mostrando la gran cantidad y variedad de verduras que había en el interior de la bolsa.

En los comentarios muchos han querido saber cuándo se pueden comprar esas bolsas, ya que dicen que no las han visto nunca. La creadora del vídeo ha explicado que suelen estar a primera hora de la mañana y otros avisan de que se agotan rápidamente.

"Yo las he cogido y no tienen ni la mitad de lo que enseñaste", dice una persona. Y la usuaria ha respondido: "Hoy estaban muy llenas otras veces vienen otras cosas 😊".

Otros destacan el contenido de la que enseña: "Tres euros son solo lo que valen los aguacates, vale la pena". Pero algún cliente asegura que su experiencia no fue tan buena: "Yo he ido a comprar aquí en Lanzarote y la bolsa está todo podrido, no merece la pena comprarla vale tres euros pero hay cosas que iban a tirar y la ponen ahí para vender".

Lidl lanzó la idea de la "‘bolsa antidesperdicio" en 2023 y en ese momento la empresa explicaba: "Se trata de un pack disponible por tres euros y que contiene frutas y verduras que, o bien no cumplen con los estándares estéticos convencionales pero siguen siendo totalmente aptas para su consumo, o forman parte de envases que han sufrido algún tipo de desperfecto sin dañar la calidad del producto".

"Esta medida fue implementada en las últimas semanas en las más de 30 tiendas que la compañía tiene en las Islas Canarias, logrando dar salida a más de 20.000 kg de frutas y verduras. Tras el éxito cosechado, la cadena ha decido desplegar esta iniciativa en el resto de sus tiendas del país", explicaba la empresa.