Enfado por lo que ha visto en el parking de un Mercadona: dice MUCHO y malo de mucha gente

La imagen que un cliente de Mercadona ha tomado en el parking de un supermercado está provocando cientos de reacciones, la mayoría de indignación por todo lo malo que esa fotografía muestra de la sociedad.

En la instantánea se aprecia que varias personas (más de una y más de dos) han dejado el carro de la compra en cualquier lado, sin molestarse en llevarlo a su lugar correspondiente, con el incordio que eso puede suponer para el resto.

"Aviso que vengo de dejar el carro en su sitio es este supermercado, pero ¿debería haber una persona en Mercadona para poner los carros en su sitio? ¿O ya que no nos cobran la típica fianza de poner una moneda, debe la gente poner el carro en su lugar? Os leo", ha preguntado @frankkylin en Threads.

En las reacciones, son muchos los que recuerdan que hay incluso una teoría elaborada acerca de esto. Esa teoría señala que "devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado", pero "tampoco es ilegal no devolverlo".

"Por lo tanto, devolver el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito de compras, no gana nada al no devolver el carrito de compras", señala. Esto, obviamente, se aplica solo a supermercados en los que que, como Mercadona, no hay que meter una moneda para poder utilizar el carro.

"Debe devolverlo por la bondad de su corazón", dice esa teoría, que acaba afirmando que ese comportamiento es "lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad".