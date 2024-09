Enseña a unos alemanes la foto de Felipe VI para ver si saben quién es: lo que dice uno es de nota

Muchas veces, auténticas celebridades españolas que creemos que conoce literalmente todo el mundo pueden pasear sin que nadie les reconozca por las calles de otros países.

Y, como muestra, un vídeo que subió la cuenta de TikTok @agorafutbol a esa red social este verano. En él, se ve cómo un reportero pregunta a diferentes aficionados al fútbol alemanes si conocen a algunos rostros populares de España.

El primer seleccionado es el youtuber Ibai Llanos y ninguno de los entrevistados sabe decir quién es. "Nunca le había visto", dice uno. "No conozco a ese hombre", asegura otro.

El siguiente rostro que les muestra es el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unas jóvenes dudan un poco hasta que una dice: "¿El presidente?". Otro no sabe quién es, otro duda de si es el rey y otros aseguran: "El primer ministro. ¿Sánchez?".

El reportero muestra después una foto de Penélope Cruz. Uno de los entrevistados sabe que es actriz, pero no recuerda su nombre. Otros no tienen ni idea y otra alemana dice sin dudar: "¡Penélope Cruz!". Menos suerte tiene el músico Quevedo, a quien no reconoce absolutamente nadie.

Mucho más reconocible les resulta el rey Felipe VI. "El rey Felipe", dice de inmediato una alemana. "El rey", aseguran otros, que al intentar recordar su nombre dicen: "No es Franco". Y otras entrevistadas dicen su nombre sin problemas.