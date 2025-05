Una francesa se pronuncia así de rotunda sobre lo que se dice de la forma de vestir de los españoles

La usuaria de TikTok @sissi_francesa, que como su propio nombre indica es francesa, se ha pronunciado sobre esa fama que los españoles tenemos en algunos países según la cual vestimos mal o, al menos, mucho peor que italianos o franceses.

"Hay esa idea de que los españoles se visten mal y no lo entiendo", empieza diciendo antes de añadir: "Voy a explicar por qué yo, francesa, prefiero la moda española".

"Primero, son originales. Con detalles siempre de esta manera. Sois auténticos. Segundo, es la mezcla perfecta entre la elegancia y la sensualidad. Y no tienen que hacer mucho para ser sensuales", subraya.

La forma de vestir en España es un tema recurrente de debate en TikTok. Por ejemplo, hace unos meses la estrella de TikTok Betsa Bermúdez, muy popular por sus vídeos sobre moda, señaló sin dudar la ciudad de España en la que, según ella, se viste mejor.

"Coruña. Tienen mucha personalidad, me sentí un poquito como en Copenhague. No me lo esperaba nada", aseguró en el podcast Se va de rosa.

"Yo iba a Coruña para probar la tortilla. Y de repente llego y se me acercan unas chicas que me reconocieron que tendrían 14 años. Iban super bien vestidas y yo: ¡guau!", recordaba.

"Seguimos caminando un poco y pasó una mujer con un vestido negro de flores rojas conjuntado con algo aquí, unos zapatos rojos... tú la veías y decías: qué cool. La mujer mayor que iba al lado igual, un chubasquero amarillo y después lo conjuntó con un bolso azul. Y yo: ¿estamos en España?", aseguraba.