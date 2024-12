Enseña todo lo que tiene en su cocina en Londres que quizá no tendría si viviera en España

La creadora de contenido @Carmeninuk, que cuenta actualmente con más de 40.000 seguidores en TikTok, vive actualmente en Londres, en Reino Unido, y ha enseñado varios elementos que tiene en su cocina inglesa que, según ella, "quizá no tendría en España", generando varias opiniones en los comentarios.

Lo primero que ha querido mostrar son los condimentos, unas especias en específico "que solo he encontrado aquí", como una típica de Jamaica o Japón. "Tiene especias para absolutamente todo, y cuando digo para todo, es para todo, de todas las formas y tamaños, y poco apetecible", ha explicado.

Otra de las cosas a destacar ha sido la hervidora de agua. "Yo en España nunca la había visto, aunque me fui de España hace 12 años, para mí es un inventazo, sé que allí la usáis, pero hace dos años no sabía ni que existía", ha razonado. En el techo también ha señalado una alarma en caso de incendios: "Como se te queme el pan de la tostadora, prepárate, porque eso va a sonar a tope".

Ha hecho una mención especial a la gran cantidad de productos congelados que se suelen tener en Londres: "Hasta churros negros, no me preguntéis a qué sabe, que no lo he probado". También las patatas de bolsa Marmite, que según ha contado, tienen un sabor tan fuerte "que parece caramelo", pero no te esperas el sabor, es una experiencia única.

"Y tés de todos los tipos que te puedas imaginar, aquí es muy típico y como venga un inglés y no tengas té, se enfada", ha ironizado Carmen. Comentarios ha habido decenas, especialmente sobre el hervidor: "Existe de toda la vida". "Me lo imagino, pero en mi casa no", ha respondido Carmen, a quien han dado la razón varios usuarios.