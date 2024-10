Enseña cómo es un refugio en la cima de una montaña: más grande de lo que parece

El creador de contenido Jaume Mallart (@jaumemallart en TikTok) está acumulando cada día más seguidores. Sus vídeos de viajes, enseñando todo tipo de territorios, sistemas y curiosidades del mundo, arrasan por la forma en la que lo transmite. A pesar de haber cada vez más influencers de viajes, sin duda Jaume es uno de los que destaca por diferenciarse del resto.

La última publicación se localiza en la cima de los Pirineos. Ha pasado una noche en un refugio de alta montaña y ha enseñado cómo es por dentro, sorprendiendo a propios y extraños que todavía no lo han visto o bien porque no han ido nunca o, por otro lado, no se han topado con este vídeo.

"Como podéis ver es de color naranja y enfrente tenemos vistas al lago, la puerta es metálica para protegernos del frío", ha dicho en un principio, cosechando más de 130.000 visualizaciones y 10.800 'me gusta'. Tras un pequeño pasillo, ha enseñado otra puerta, que es la que da el acceso directo al pequeño refugio donde se duerme.

"Cuenta con una capacidad de nueve personas, a mi izquierda tenemos tres camas con sus respectivos colchones, este en concreto no tiene manta, así que os recomiendo llevar vuestro saco de dormir", ha explicado.

Por otro lado, también ha enseñado que el refugio cuenta con una mesa y taburetes en la que sentarse y reunirse o para comer algo directamente, además de un botiquín para supuestas emergencias que puedan ocurrir. Y lo mejor, lo ha dejado para el final, "las vistas al Pirineo".