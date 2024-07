Enseña cómo es la ropa de los deportistas españoles para los Juegos Olímpicos

La campeona nadadora Ángela Martínez ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@04angelaaa) mostrando toda la ropa que ha recibido de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 y es tanta que ha tardado ocho minutos en enseñarla de forma completa.

Lo primero que ha enseñado es la maleta y dos mochilas, una de color rojo y otra azul con la bandera y la bandera de España, además de un petate y un pequeño bolso de Joma, también rojo. Como no podía faltar, un neceser, que cuando lo ha abierto ha visto que está lleno de cremas: "Ni tan mal".

No podían faltar las varias cajas de zapatos ni la libreta o los pares de calcetines. "Luego este bañador, que voy a intentar cambiar porque si no, no me lo voy a poner en la vida", ha afirmado. También le han dado ropa para la ceremonia, pantalones, chaquetas y chubasquero. Ha afirmado que posiblemente también le den móviles de la marca Samsung, al ser uno de los patrocinadores oficiales.

El vídeo ha alcanzado más de medio millón de visitas y más de 54.000 'me gusta' en apenas unos días. Hay cientos de comentarios sobre la ropa y preguntas sobre lo que hará ella en los Juegos Olímpicos. La ropa completa se puede ver en su publicación: