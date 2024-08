Enseña cómo se puede saber de un simple vistazo si una guindilla pica o no

En el programa 'El campo es nuestro', de la televisión aragonesa, han enseñado cómo saber a simple vista si una guindilla realmente pica o no y un aproximado de su grado de picor. Basta simplemente con observar bien su forma y el protagonista del vídeo publicado en TikTok (@elcampoesnuestro) lo deja muy claro.

Al principio ha enseñado una guindilla cuya forma es completamente recta. "Esto, en teoría, o no pica o pica menos", ha advertido, acumulando más de medio millón de visualizaciones y casi 17.000 'me gusta' en apenas unos días.

Sin embargo, tal y como han enseñado, conforme la punta de la guindilla se va curvando, es un indicador de que va picando más o menos. En otro ejemplo que ha mostrado a cámara, la piparra tiene cierta curvatura en forma de arco: "Esto ya va a empezar a indicar que puede empezar a picar entre medio y mucho, pero no sabes cuánto".

"Cuando el rabillo se empieza a levantar y hace la medialuna, aquí no hay explicación alguna de que esto pica", ha afirmado. Según el experto, al moverse mucho el nitrógeno por la planta sin parar, cree provocar que no haya tanta capsaicina y, por lo tanto, "no pique tanto".

"Lo que nosotros hacemos es arrancar esta piparra y la embotamos, clasificándola como no picante para gente como tú", ha rematado en el vídeo, señalando al reportero de turno, pero refiriéndose también a aquellas personas a los que no les guste el picante.