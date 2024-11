Enseña una completísima cubertería Tailandesa de hace 45 años y las respuestas son sorprendentes

La creadora de contenido @paloyaguec ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando la completísima cubertería tailandesa de su madre que tiene ni más ni menos que 45 años.

"Os vamos a enseñar la cubertería tailandesa de mi madre", ha comenzado la tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya 228.000 reproducciones, 9.600 visualizaciones y más de un centenar de comentarios.

"Para que veáis que no os mentimos: es de Tailandia. Aunque he buscado ese nombre y no he encontrado nada, pero luego os digo donde la podéis encontrar", ha continuado explicando mientras enseñaba la placa donde ponía la procedencia.

"Bueno, tiene 45 años, es una jovenzuela. Esta cubertería la compró mi hermana en Tailandia hace 45 años en su viaje de fin de carrera. Ella pagó la cubertería y luego nos la mandaron por correo", ha añadido la madre.

"Es una cubertería muy completa, son 12 servicios. Podéis ver la cantidad de cubiertos de servir que tienen, desde el cuchillo del queso, salseras, cuchillos pequeñitos para trinchar... Es súper completa", ha comentado la señora mientras iba enseñando el interior.

"La caja ya está un poco perjudicada, eso sí. Y tiene otra parte con los distintos tipos de cubiertos. A mí me parece un básico, desde luego ha sido una cubertería que yo utilizo muchísimo", ha manifestado la mujer, encantada con su regalo.

Para comprobar si alguien más tenía una cubertería como esa, la creadora de contenido ha recurrido a internet: "Hemos buscado un poco y hemos visto que en Wallapop hay varias opciones por 175 euros y también hay una en Balakata".

Pero, para su sorpresa, parece que este era un regalo bastante común en aquellos tiempos: ¡¡Ostras, qué fuerte!! ¡Yo la tengo igualita! La compro mi tía hace también unos 45 años y lo hizo de la misma forma: ¡se la mandaron por correo después de pagarla allí! Me la regalo mi tía".

"Tengo la misma, se la trajo mi madre de Tailandia hace 40 y pico años!"; "Eso y las sombrillas de papel era el regalo obligado. ¡Baratísima! Luego la vendían en el Corte Inglés (Asia en el Corte Inglés) a 15.000 pesetas. Hace 50 años", han revelado algunos usuarios.