Enseña el mensaje de Instagram que ha enviado para ligar con una chica y estalla el debate

El tuitero Gastón (@gastonfyp) ha subido un tuit a su cuenta de la red social X con una captura de pantalla de un mensaje de Instagram que ha mandado para intentar conquistar a una chica que le gusta.

"Hola linda, te invito a merendar todos los domingos por el resto de mi vida", ha sido el mensaje que le ha enviado el tuitero a la chica como respuesta a una storie de ella en Instagram.

Además, en su tuit, el cual ha superado ya las 2,3 millones de visualizaciones y los 89.000 me gustas, el usuario ha titulado la foto con un mensaje que ha desatado el debate en la comunidad tuitera: "Así se conquista a las damas".

Por su parte, algunos usuarios han manifestado que no están nada de acuerdo con esta afirmación: "No digan eso porque después uno que no les gusta les responde eso y lo mas tranqui que hacen es bloquearlo (yo)"; "Uno comenta eso y lo bloquean en cuatro segundos".

Sin embargo, otros internautas sí que valoran esta iniciativa. "Quiero dejar de ser espectadora"; "¡Real! Así empezó todo a mis 22 años, caí por un alfajor"; "O la enamoras o la espantas. No hay punto medio", han apuntado.