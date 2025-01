Enseña su pequeño 'apartamento' en Corea del Sur: el baño es lo más curioso

El creador de contenido @Marcdoco ha enseñado su pequeña 'casa' en Corea del Sur, generando varios comentarios y un debate sobre si merece la pena vivir allí.

Lo primero que ha enseñado es que no hace falta una llave para abrir la puerta de la vivienda (no significa que no tenga), basta con un código de acceso. Por costumbre, se ha quitado los zapatos en la entrada antes de pisar el suelo interior.

A la izquierda de la puerta tiene una pequeña cocina con lavadora y un hornillo "por si me quiero hacer unos macarrones". Justo encima, armarios que sirven como despensa y, justo delante, tiene la cama. "Las flores (de la cabecera) ya estaban en la cama, así que por respeto ni las quité", ha contado.

Ha enseñado una maleta donde tiene guardada ropa, pero para ello también tiene un armario que al abrirlo no puedes pasar al otro lado, por lo que tienes que abrirlo desde el lado derecho. A diferencia de las viviendas en las que estuvo antes, frente al escritorio tiene una buena ventana, aunque según él, las vistas son "sin más".

El baño es lo más curioso y lo que al principio imaginaba que muchos preguntarían. "El día que yo llegué también me quedé igual", ha advertido. En la pared tiene un espejo que, realmente, es una puerta corredera al cuarto de baño, uno al estilo coreano.