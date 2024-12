Enseña lo que hace el "perro chantajista" y miles de personas caen rendidas ante él

El creador de contenido Pablo Meixe (@pablomeixe) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que enseña lo que le pasa cada vez que sale de su casa para ir al pueblo y se encuentra al que ha bautizado como "el perro chantajista".

"Cada vez que bajo al pueblo tengo que pasar por delante de la casa de un vecino y tiene un perro que es obligatorio acariciarle... No es obligatorio, pero yo no puedo no hacerlo. ¡Llego tarde a todas partes!", ha relatado el influencer.

Incluso antes de llegar a la casa, el perro ya está mirándole desde lejos, con la cabeza apoyada en el muro que delimita la propiedad. "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás chantajista?", le dice el tiktoker al animal acariciándole la cara con ternura mientras se queja: "Es que mira esos ojos... ¿Ves qué hace para que no me vaya? Se acuesta en el muro".

"No me hagas esto, por favor... Bueno ya, que me cierra el super tío, me tengo que ir", le dice el tiktoker al animal mientras camina para irse, pero el perro rápidamente se cambia de lado de la casa para volver a interceptarle y Pablo vuelve a caer rendido a acariciarle.

Y, al parecer, el creador de contenido no es el único al que este cariñoso animal ha dejado enamorado, ya que el vídeo ha alcanzado ya más de 1,4 millones de reproducciones y 198.000 me gustas.

"En cambio yo paso en bicicleta por donde hay uno que me hace llegar más rápido"; "Debiste salir más temprano para estar más tiempo con el perrito"; "Propongo que te lo lleves sin que te vean. Es solo una idea", han comentado algunos de los usuarios.