Enseña por qué trabaja siempre con una cuchara junto al ordenador y el truco arrasa

La usuaria de TikTok @nellyandere ha publicado uno de los vídeos más comentados de los últimos días tras enseñar la razón por la que siempre suele trabajar con una cuchara junto a su ordenador.

"La cuchara nunca falla", dice antes de colocar ese cubierto sobre la zona del ratón del ordenador y decir: "Toca un break". "Así no nos cachan", señala.

Luego avisa: "De vez en cuando no hace daño". El vídeo lleva ya más de 10 millones de reproducciones, aunque muchos no acaban de comprender qué es lo que pasa. Por eso, la propia usuaria ha tenido que aclararlo.

"Hace una presión que hace parecer a la computadora que estás todo el tiempo. No tiene que ser específicamente con una cuchara, he visto que usan otras cosas como imanes, o cosas pesadas, pero sí he visto que son de preferencia metálicas", señala.

Resumiendo: "Esta presión hace que parezca que estás conectado". Muchos usuarios han respondido lo mismo: "Pero si los ordenadores traen una opción que puedes poner el tiempo de espera de la pantalla, lo pones en Nunca y ya no se apaga".

Pero otros han aclarado eso: "No es para que no se apague la pantalla, es para que en teams aparezcas online".