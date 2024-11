Enseña lo que ha visto por una carretera dirección Elche: cuesta creer que eso pase en España

Un usuario de TikTok ha compartido uno de esos vídeos que si a alguien le salen en redes piensan que es de otro país. En este caso, para sorpresa de muchos, todo está grabado en España, concretamente en la carretera dirección a Elche, en Alicante.

La persona graba desde fuera ve cómo por la carretera hay alguien que está llevando un sofá en lo que de lejos parece un vehículo de dos ruedas que todo apunta a que es una moto: "No me lo puedo creer".

"¿Lleva matrícula el sofá?", comenta otro. Lo más loco de todo es cuando se acercan del todo se dan cuenta que esa persona está portando el mueble en un patinete eléctrico y no en una moto.

"Soy policía. Ni me atrevería a multarle, lo tiene todo controlado", "ME MUERO! El verlo sentado me ha matao", "cuando te quieren cobrar 300€ de envío por un sofá de 700€" y "que yo sepa no hay ninguna ley que prohíba circular con un sofá en un patín" son algunos de los hilarantes comentarios que tiene el vídeo.