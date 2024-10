Enseña lo que ha visto en los súper de Londres y los españoles se indignan: "Aquí que no lo traigan"

La usuaria de TikTok @familialospeques ha provocado la indignación de numerosos españoles al mostrar algo que ha visto que hay en los supermercados del Reino Unido.

"Quería enseñaros una cosa muy curiosa de aquí de Reino Unido, que creo que en España todavía no existe. Es esto de aquí", dice mientras enfoca un estante repleto de pequeñas pantallas.

"En la entrada del súper hay estas maquinitas. Lo que tienes que hacer es presionar la pantalla, veis que se pone verde, y entonces lo coges y con esto vas escaneando los productos, los metes en el carro y simplemente lo que haces es que pagas con el móvil y listo", explica.

"O escaneas la tarjeta y pagas y listo, te llevas la compra. Está muy guay porque si hay mucha cola o llevas mucha prisa, escaneas, escaneas, escaneas y ya está, pagas desde la aplicación", señala.

Muchos usuarios han subrayado que algunos supermercados, como Carrefour, ya implantaron ese sistema. Y otros directamente piden que jamás llegue aquí algo así, que puede acabar con puestos de trabajo de quienes trabajan de cajeros.

"Te diré lo mismo que digo respecto a los cajas autopago: no gracias, yo no trabajo aquí", dice un usuario. Otro, en el mismo sentido: "Hacemos el trabajo de una cajer@, ellos siguen facturando más a costa nuestra y lo peor de todo es que están acabando con puestos de trabajo. Así nos va a todos. No pensamos".