Entra en un bar, pide un café y lo que ve que hacen las camareras casi le provoca vomitar: "No volveré"

El hecho de ir a un restaurante a comer o a una cafetería a tomar un café es casi siempre sinónimo de placer y buen rato. Pero, en ocasiones, los clientes ven en los locales algunos detalles que hacen que se les arruine el día.

Es lo que le ha pasado a la usuaria de TikTok @sylvia_0770, que ha relatado en esa red social lo que le vio en una cafetería y que le provocó un tremendo asco.

"Fuimos a tomar unos cafés a un bar. Pedimos los cafés y yo me había dado cuenta de una cosa, pero no quería decir nada", empieza diciendo. Según señala, la persona que iba también se fijó y le dijo: "¿Te has dado cuenta?".

"Os pongo en situación: dos camareras, una rubia y otra morena. La rubia cortándole, tendría un pico o cualquier cosa, con una tijera detrás de la barra el pelo a la otra. Ella se dio cuenta de que la estábamos viendo, porque era de cajón", se lamenta.

"Cada día me da más asquillo ir a la calle, pero es que con estas cosas es que me da más. Porque no creo que sea un sitio para que una persona se ponga a cortarle ni un pico del pelo ni dos ni tres ni nada, aparte de eso la barra estaba toda llena de vasos, de platos... yo desde luego no voy a volver ahí", anticipa.

"Y para colmo, la morena seguramente tendría hambre, que yo no digo que no, pero me parece a mi que tú si tienes hambre no te puedes meter un bocado en la boca y masticando irte a atender a una persona, a un cliente. Yo eso no lo veo", censura.