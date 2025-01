Entra al Mercadona a por una baguette sin gluten, alucina con el precio y se genera un debate de Estado: "Mira los ingredientes…"

Aída González, más conocida por ser 'La deportista celíaca' en redes como TikTok, no se ha cortado un pelo al compartir la indignación que ha sentido después de ir a Mercadona a comprar una baguette y ver el precio que tenía que pagar por la barra de pan sin gluten. "Estoy indignada con esto, una baguette sin gluten vale 2,03 euros", denuncia nada más empezar un vídeo que ya acumula más de 65.000 visualizaciones y que, después de siete días desde su publicación, sigue generando reacciones por cientos.

El clip, de apenas 50 segundos de duración, plantea una comparación que ha avivado un intenso debate y parece haber calado entre sus seguidores y usuarios de TikTok: justo al lado del pan aptos para la celiaquía, en el mismo Mercadona, se puede comprar una bolsa con tres barras de pan con gluten por 1,19 euros, que serán 0,50 céntimos si solo se lleva una baguette. "Una vez más, los celíacos tenemos que comprar el pan a precio de oro. ¿Me lo podéis explicar?”, ha preguntado Aída a sus seguidores.

Lejos de quedarse ahí, el vídeo de Aída González sube de revoluciones cuando aborda las excusas habituales que suele escuchar para justificar una diferencia tan abismal entre el precio de una barra de pan normal y una con gluten: "Qué no venga ahora alguien diciendo: "No, es que la materia prima, es que no sé qué...". ¡Qué son dos euros una barra de pan! No, no es normal, lo siento, pero no es normal...”, afirma sin rodeos. Sus palabras han dividido a la comunidad y han reabierto un intenso debate sobre lo que pagan todos los afectados por la enfermedad por los productos adaptados a su afección.

"Harinas especiales, certificación, maquinaria adicional para evitar la contaminación cruzada... Y todo esto con una demanda menor de ese pan: es lógico que sea mucho más caro", le señala un seguidor de Aída en los comentarios del vídeo, a lo que la deportista celíaca le ha respondido: "¿Y los otros que valen menos y son también sin gluten?".

Esta pregunta ha dejado a más de uno pensando. Algo que, dicho sea de paso, ha dado pie a que muchos celíacos hayan compartido en los comentarios experiencias similares a las que ha vivido Aída González en Mercadona, denunciando que los precios desorbitados por los productos sin gluten no siempre están justificados. Otros, sin embargo, piden a la comunidad una mayor comprensión sobre los costes adicionales que tiene los productos.

Mientras el debate sigue vivo, 'La deportista celíaca' ha publicado un segundo vídeo para hablar del tema. La verdad del pan sin gluten ha titulado una publicación en la que vuelve, ayudándose de un ejemplo real, a tratar el asunto del precio del pan para celíacos. "Como me habéis estado poniendo comentarios de las materias primas, la oferta y la demanda... pues os traigo aquí una demostración de que hay sitios en los que son sin gluten" y, tal y como explica, es más barato que en Mercadona. De momento, lo único claro es que la polémica del pan sin gluten no se desinfla y que el precio sigue siendo tema de debate.

"Seguimos teniendo razón, es economía de escala. Si un local solo produce productos sin gluten compran muchos más ingredientes sin gluten lo cual sale lógicamente más barato con los supermercados no son especialistas en productos sin gluten por lo tanto les sale más caro. Tú misma te has respondido yendo a un sitio que solo vende gluten free", le ha respondido una usuario de TikTok, al que la valenciana le ha replicado con ironía: "Pero en algún momento yo te he dicho que no tengas razón, jajaja. No estás pillando el mensaje del vídeo, pero oye me alegra que me veas y me sigas! Un abrazo crack!", le ha dicho.