Entra al 'Mercanona' de Venezuela, pregunta si es una copia de Mercadona y así responden los trabajadores

El usuario de TikTok @carlos.oce se ha acercado a una tienda muy popular en TikTok situada en Maracaiobo, Venezuela, y que debe su fama a que en apariencia es una copia de Mercadona: se llama Mercanona y utilizan el mismo logotipo y hasta el mismo tipo de letra que la compañía valenciana.

"Estamos en Venezuela, en Maracaibo y vais a conocer la copia más legendaria que he conocido en mi vida de Mercadona", empieza diciendo antes de entrar y preguntar a una trabajadora: "¿Cómo surgió el nombre de Mercanona?". "Es un mercado popular, como de la abuela, que la gente viene en pijama", dice ella.

"¿Ha copiado lo que es el Mercadona de España?", quiere saber el usuario. "Bueno, no. No ha copiado", niega la mujer. "Pero si es el mismo logo, el mismo nombre, la misma letra...", insiste el tiktoker. "Pero se llama Mercanona, no tiene nada que ver", asegura la empleada.

Luego, el usuario hace un recorrido por la tienda, de la que dice que es "pequeñita" aunque destaca que tiene hasta "una farmacia al fondo y "un stand donde podéis hacer una foto".

"Me parece de risa porque esto es lo más legendario que he visto yo en Venezuela, la verdad. Decidan ustedes si esto es una copia o un nuevo emprendimiento con creatividad de un nuevo nombre", ironiza.