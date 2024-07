Ernesto Ekáizer va un paso más allá en el tema Nacho Cano y se da cuenta lo que está haciendo Ayuso

Jesús Cintora y Ernesto Ekáizer han analizado en el canal de YouTube de Cintora todo el tema de la detención del cantante Nacho Cano por presuntas irregularidades a la hora de contratar personal inmigrante para su musical Malinche.

Isabel Díaz Ayuso ha salido a defender al productor musical y ha señalado que esto es propio de sistemas "estalinistas". El propio Nacho Cano aseguró que todo es una campaña orquestada contra él por ser amigo personal de Isabel Díaz Ayuso.

Sobre esto ha dicho Ernesto Ekáizer que "clama al cielo": "Es muy interesante. Él está atacando a la policía porque le afecta a él, pero esto revela el hecho de que cuando el PP habla de la Guardia Civil, la policía, y lo hace en términos elogiosos es todo un cinismo".

Ha apostillado el periodista que aplauden a la policía hasta el día "que te tocan el bolsillo a ti": "El día que alguien investiga y husmea un poco en las trampas que has hecho, que son burdas por otro lado, ese día ya no son ejemplares, ya no defienden la unidad de la nación y la supervivencia de España".

Además, ha señalado que el PP y sus adláteres pueden hacer este tipo de declaraciones "pero otros no lo pueden hacer": "Este es el esquema que sigue Isabel Díaz Ayuso. El uso que está haciendo Nacho Cano, y además ella con sus declaraciones le facilita, ese tipo de actividades es corrupción. Es uno de los nuestros".

"Le defiende a Cano y mete al presidente del Gobierno y al Gobierno de Sánchez. Lo que ella hace es desviar la atención hacia el Gobierno de Sánchez. Con Milei tres cuartos de lo mismo. Desvía a Milei sobre todo por el ataque a Sánchez. Y así de seguido", ha finalizado.